Uluslararası güzellik yarışması Miss Grand International All Star'da Türkiye adına podyuma çıkacak isim, başarılı model Duygu Çakmak oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelinde derece elde etmiş güzellerin buluştuğu Miss Grand International All Star, bu yıl ilk kez düzenlenirken uluslararası arenada dikkat çeken organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Yarışmanın Türkiye temsilciliğini ise Miss Universe Türkiye üstleniyor.

Türkiye'yi bu prestijli platformda temsil edecek isim Duygu Çakmak oldu. Çakmak, 2021 yılında elde ettiği Miss Europe 3rd Runner-Up derecesiyle uluslararası alanda önemli bir başarı yakalamış ve farklı ülkelerde yer aldığı projelerle deneyimini güçlendirmişti.

Güzelliğinin yanı sıra iletişim becerileri ve kültürel temsile verdiği önemle öne çıkan Çakmak, yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Türk kültürünü uluslararası platformda görünür kılma vizyonuyla yola çıkan Çakmak'ın, yarışmada sergileyeceği performans merakla bekleniyor.