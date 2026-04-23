Son dönemde arka arkaya yayımladığı şarkılarla dikkat çeken Özay Bakır, yeni single'ı 'Döngü' ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Sözü, müziği ve düzenlemesi tamamen Özay Bakır imzası taşıyan şarkı; aşkın ardından geriye kalan kırgınlığı, iç hesaplaşmayı ve insanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesini güçlü bir anlatımla ele alıyor.

Özay Bakır, üretim motivasyonunun en önemli kaynaklarından birinin Sezen Aksu'nun üretkenliği olduğunu da vurguluyor. Sezen Aksu'nun kısa sürede iki albüm yayımlamasının kendisine ilham verdiğini söyleyen Özay Bakır, bu motivasyonla ara vermeden üretmeye devam ettiğini belirtiyor.

Duygusal derinliği ve samimi anlatımıyla dikkat çeken 'Döngü', Özay Bakır'ın hem söz yazarı, hem besteci hem de prodüktör kimliğiyle müzikteki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.

Şarkının, aşkın iniş çıkışlarını yaşamış dinleyiciler için güçlü bir karşılık bulması bekleniyor.