Alaçatı Ot Festivali'nin en gözde adreslerinden Limon Köyiçi, bu yıl da müzikseverleri yıldız isimlerle buluşturuyor. Alaçatı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında üç gün boyunca sahnede müzik şöleni yaşanacak.

İSTANBUL (İGFA) - 23 Nisan'da Berkay, 24 Nisan'da Simge Sağın ve 25 Nisan'da Murat Dalkılıç, sevilen şarkıları ve enerjik performanslarıyla Limon Köyiçi sahnesinde festivale damga vuracak.

Alaçatı Ot Festivali dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da rezervasyonlara yoğun ilgi var.

Üç gece için rezervasyonlara büyük bölümü şimdiden dolarken, Alaçatı'da festival heyecanı şimdiden zirveye çıktı.