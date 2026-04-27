Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ülke genelinde bulutlu hava, birçok bölgede sağanak yağış; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğüİ 27 Nisan Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre,ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Ülkemizin kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.