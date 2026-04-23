İSTANBUL (İGFA) - Mafya dizilerinin hedefe konulmasıyla diziler kendilerine çeki düzen vermeye başladı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olaylar sonrasında en çok eleştirilen Yeraltı dizisi, yeni bölümünde silah dahi göstermemesi takdir topladı.

Bazı bölümlerinde cinayetlerin dahi göstermeyen Yeraltı dizisi, bu bölümde Haydar Ali ve Sultan aşkına yoğunlaşırken, çift ile ilgili nikah kararı veren Bozo, çatışmalardan uzak durdu.

Yeraltı dizisinin diğer dizilere örnek olmasını isteyen vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, 'Demek ki silahsız, öldürme ve şiddet sahneleri olmadan da mafya dizisi çekilebiliyormuş' dediler.