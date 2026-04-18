Adli Tıp raporu açıklandı. Simge Sağın'ın testlerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Simge Sağın hakkındaki iddialara Adli Tıp noktayı koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın vekili Av. Eda Salman, yaptığı açıklamada, 'Yürütülen soruşturma kapsamında müvekkil Simge Sağın hakkında alınan Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda, müvekkilin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı hususu açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmuştur.

Bu gelişme, daha önce kamuoyu ile paylaştığımız açıklamalarımızla da uyumlu olup müvekkilin anılan iddialarla herhangi bir ilgisi veya dahli bulunmadığını teyit eder niteliktedir.

Buna rağmen, gerçeğe aykırı şekilde yapılan haber ve yorumlara karşı tüm yasal haklarımızın saklı olduğunu bir kez daha hatırlatırız.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.' ifadelerini kullandı.