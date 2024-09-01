Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde en güçlü pazarı Almanya’da ikinci edisyonu gerçekleşecek Munich Fabric Start the Source fuarına Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirecek.İZMİR (İGFA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde en güçlü pazarı Almanya’da ikinci edisyonu gerçekleşecek Munich Fabric Start the Source fuarına Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirecek.

Tekstil pazarının en tanınmış fuarlarından olan ve dünya çapında tekstil alıcıları ve tedarikçilerini ağırlayan Munich Fabric Start Fuarı yılda iki defa düzenleniyor.

Fuar EHKİB’in 2024’te yapacağı 4’üncü ve son milli katılım fuarı olacak. Milli katılım organizasyonuna 11 hazırgiyim üreticisi firma katılım sağlayacak.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “2024 yılı Ocak ayında 58 farklı ülkeden 1.100 firmanın katılım sağladığı fuarı 14.700 uluslararası katılımcı ziyaret etti. Almanya en büyük hazırgiyim ihraç pazarımız. MFS the Source fuarına EHKİB olarak düzenli katılım sağlanması çok önemli. Almanya'nın 2023 yılındaki toplam hazır giyim ithalatı 46 milyar dolar seviyesinde. Almanya, dünya genelinde ABD’den sonra ikinci büyük giyim ithalatçısı. Türkiye genelinde 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Almanya’ya hazırgiyim ihracatımız geçen yıla göre yüzde 10 azalarak 1,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. EHKİB ihracatında ise İspanya’nın ardından 2.sırada bulunan Almanya’ya yapılan giyim ihracatı 2024 yılı ilk yedi ayında geçen yıla göre azalarak 170 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firmalarımız “The Source” alanında iki gün boyunca sonbahar-kış 2025/2026 koleksiyonlarını sergileyecek.” dedi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, “Türkiye, Çin ve Bangladeş'in ardından Almanya'nın 3.büyük giyim tedarikçisi konumunda. Milli katılım organizasyonu ile ülkemizin Almanya pazarından aldığı payın artırılmasını hedefliyoruz. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde içerideki işçilik/enerji maliyetlerindeki artış ve dış talebin henüz istenilen seviyede olmaması nedeniyle yılın ilk yedi ayı Türkiye geneli hazırgiyim ihracatı için zor geçti. Geçen yıl aynı döneme göre kayıp var. EHKİB ihracatı ise aynı dönemde geçen yıla göre %2 artışla 826 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu fuarla birlikte EHKİB tarafından dış pazarlama faaliyetleri kapsamında 2024 yılında 4 adet milli katılım fuarı organize edilmiş olacak.” diye konuştu.