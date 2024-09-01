Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 5 yıl önce kırsal kesimdeki üreticilerin gelir kaynaklarını arttırmasını sağlamak, ürün çeşitliliğini desteklemek ve birim alandan daha fazla gelir edilmesi amacıyla başlattığı tarım hamlesi çığ gibi büyüdü. Yapılamaz denilenlerin yapıldığı, ilklerin denendiği çalışmalarla Ordu, tarım ve hayvancılıkta çığır açtı.ORDU (İGFA) - Ordu’da ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu. Dünyada ve Türkiye’de, tarımda makineleşmenin artması ve süregelen kentleşme sürecinin kırsal kesimdeki nüfus kaybını hızlandırması sonrası atıl duruma düşen topraklar, Büyükşehir Belediyesinin projeleriyle yeniden hayat buldu.

Tarım alanında yapılan çalışmaları Ordu Büyükşehir Belediyesi Web TV’ye değerlendiren OBB Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan, Ordu’da son 5 yıl içerisinde onlarca ürünün tekrar üretilmeye başlandığını ve üreticilerin artık sadece fındığa bağlı kalmadıklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile ilçelerde önemli tarımsal yatırımlara imza attıklarının altını çizen daire başkanı Ethem Gözkonan, “Ordu’da artık kırsal alanda elde edilen ürün yelpazesi genişlemeye başladı. Bundan 5 yıl öncesine göre atıl araziler ekonomiye kazandırılırken, elde edilen gelirde ise önemli bir artış meydana geldi” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ALIM GARANTİSİ

Ordu’da kırsal da üretilen tarımsal ürünlerin Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından alım garantisi verildiğinin altını çizen daire Başkanı Gözkonan, “Üreticilerimiz yeter ki üretsinler. Onların ürettiği her ürünü Başkanımızın talimatları ile biz onlardan satın alıyor ve ücretlerini veriyoruz. Aradan geçen 5 yıllık sürede tüm üreticilerimizin ürünlerini aldık, almaya da devam edeceğiz”

“ÂTIL ARAZİLERDE FINDIĞA ALTERNATİF ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR”

Ordu’nun he alanda geliştiğinin altını çizen Daire başkanı Ethem Gözkonan, Ordu’nun yeşil altını olan fındığa ek gelir sağlayacak ürünler üzerinde çalışmalar yapıldığının bunda da başarılı olunduğunu söyledi.

Daire Başkanı Gözkonan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle fındık tarımının diğer ilçelere göre az yapıldığı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde 31 bin 200 dekar âtıl tarım arazisi üretime açıldı. Bu toprakları ekonomiye kazandıran Büyükşehir Belediyesi korunga, yonca, fiğ, buğday, arpa, yulaf, nohut, yeşil mercimek ve patates gibi temel gıdaların ekiminin yanı sıra beşli karma yem ve reygrass gibi tohum destekleri ile üretim alanlarına genişletti. Artık üreten üreticilerimize pazarlama desteği ve soğuk hava deposu destekleri ile daha ileri bir noktaya taşınmaya devam ediliyor”

“YENİ ÜRETİM ALANLARI OLUŞTU”

Ordu’da tarım ve hayvancılığın kent geneline yayıldığının altını çize daire başkanı Gözkonan, tarımsal üretimde yeni alanların oluşturulduğunu söyledi.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan, açıklamalarında şu bilgilere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi 5 yılda tarım ve hayvancılığı kent geneline yaydı. Birçok ilkin denendiği çok sayıda proje hayata geçti. Bu kapsamda 49 bin metrekare örtü altı alan oluşturuldu. 3 milyon 400 bin adet fide toprakla buluşturuldu. 216 ton yem bitkisi tohumu ve 41 bin 850 meyve fidanı dikildi. 80 bin adet tıbbi aromatik bitki fidesi toprakla buluştu. İlk-ortaokullarda 150 bin tohum ve 150 bin fide dağıtılırken meyve üretiminin arttırılması amacıyla aşı ordusu kuruldu”

“MAKİNE ARAÇ PARKI OLUŞTURULDU”

Daire Başkanı Ethem Gözkonan, açıklamasına şöyle devam etti:

“28 makineden oluşan tarım makine parkı oluşturuldu, 1.045 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği verildi, 45 bin adet kanatlı hayvan desteği verildi, 987 arı kolonisi, 1000 adet polen toplama tuzağı, 40 adet kovan ve muhtelif arıcılık malzemeleri desteği sağlandı, 126 bin adet büyükbaş hayvan için şap aşılaması desteği verildi.11 üreticimize ipekböceği yetiştiriciliği için 4 bin adet dut fidanı ve raf malzemesi, 5 üreticiye bıldırcın kafesi ve yem desteği verildi. 9 farklı lokasyonda 25 ton kapasiteli süt evleri kuruldu, 30 üreticiye 200 ve 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı verildi. Büyükbaş kesimhanesi yerleşkesine kanatlı hayvan kesimhanesi, Büyükşehir bünyesinde damızlık koyun işletmesi ile kaz ve hindi için kuluçkahanesi kuruldu”