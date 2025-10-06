Türk Kızılayı Artuklu Şubesi, Mardin Öğretmenevi'nde düzenlediği istişare toplantısında üyeler ve gönüllülerle bir araya geldi. Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, 'Kızılay'ın iyilik hareketini büyütmeye, insanlığa umut olmaya kararlıyız' dedi. Toplantıda faaliyetler, afet bilinci, kan bağışı ve yardımlaşma konuları ele alındı.

MARDİN (İGFA) - Türk Kızılayı Artuklu Şubesi, Mardin Öğretmenevi'nde 'İyilik Hareketini Büyütme' temasıyla istişare toplantısı düzenledi.

Kahvaltı eşliğinde gerçekleşen toplantıya, Şube Başkanı Şehmus Arı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın, Genç ve Engelsiz Kızılay Birimleri, Mardin Kızılay Toplum Merkezi Yöneticisi, Kan Bağışı Birimi Temsilcisi, gönüllüler ve Şube Kurucu Başkanı Metin Değer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üye katıldı. Toplantıda, Artuklu Şubesi'nin yereldeki faaliyetleri, afet bilincinin artırılması, sağlıklı yaşam, sosyal inceleme ve yardım süreçleri ile kan bağışının önemi tartışıldı.

Katılımcılar, dilek ve önerilerini paylaşarak Kızılay'ın çalışmalarını güçlendirecek fikirler sundu.

ARI: 'GÖNÜLLÜLERİMİZLE UMUT OLACAĞIZ'

Şube Başkanı Şehmus Arı, yaptığı konuşmada Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine en hızlı ve doğru şekilde yardım ulaştırmak için gönüllülerin desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, 'Kapsamlı faaliyetlerimizle iyilik hareketini büyütmeye, insanlığa umut olmaya kararlıyız' dedi.

İstişare toplantısında Kadın Kızılay Başkanı Zeynep Kumaç, Genç Kızılay Başkanı Hüseyin Irmak ve Engelsiz Kızılay Başkanı Riyad Tezcan da konuşmalarında birlik ve dayanışma mesajları verdi.