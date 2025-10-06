Türkiye'nin otizm alanındaki en kapsamlı merkezlerinden biri olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, yalnızca özel eğitim faaliyetleriyle değil, aynı zamanda istihdama sunduğu katkılarla da ön plana çıkıyor.

KOCAELİ (İGFA) - SOBE, otizmli bireylerin topluma tam katılımını sağlamayı hedeflerken; bu bireylerin üretken bireyler olarak ekonomik hayatta da yer almalarına olanak tanıyor.

OTİZMLİ BİREYLERİN EKONOMİK YAŞAMA DAHİL OLMASI DESTEKLENİYOR

SOBE bünyesinde sunulan bireysel eğitim programlarının yanı sıra, bireylerin yetenekleri doğrultusunda mesleki beceriler kazanmaları da teşvik ediliyor.

El becerilerine dayalı atölyeler, uygulamalı eğitimler ve sosyal yaşam destek programlarıyla, otizmli bireylerin üretime katkı sağlayabilecek seviyeye gelmeleri hedefleniyor. Vakıf, öğrencilerinin sadece akademik değil, aynı zamanda iş yaşamına hazır bireyler olarak yetişmeleri için çeşitli iş birlikleri ve uygulama modelleri de geliştiriyor.

SOBE DÜKKAN, HEM FARKINDALIK YARATIYOR HEM İSTİHDAM SAĞLIYOR

SOBE'nin oluşturduğu sosyal girişim platformu SOBE Dükkan, yalnızca bağış ve ürün satışı üzerinden otizmli çocukların eğitimine kaynak yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda otizmli bireylerin ve ebeveynlerinin üretim sürecine aktif katılımını da teşvik ediyor.

Bu platform, hem toplumsal farkındalık yaratıyor hem de istihdam kapısı aralıyor. Ürün tasarımı, paketleme, lojistik ve pazarlama süreçlerinde bireylerin görev alması destekleniyor.

TOPLUMA TAM KATILIM İÇİN KAPSAYICI MODEL

SOBE Vakfı, yalnızca Konya'nın değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen otizmli bireylere umut oluyor. Eğitim, sosyal gelişim ve istihdam olanaklarını kapsayıcı bir yaklaşımla birleştiren merkez, otizmli bireylerin bağımsız, üretken ve topluma entegre bireyler olarak yaşam sürmelerine öncülük ediyor. Otizmli bireylerin yaşamın her alanında aktif rol almalarını destekleyen SOBE, gelecekte daha fazla bireyin istihdam sürecine dahil olması için projelerini büyütmeyi sürdürüyor.

'9 ÖĞRENCİMİZİ İŞ SAHİBİ YAPMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

İstihdam Birimi Sorumlusu Tahsin Afyoncu, 2021 yılında 2 öğrenciyle başlayan istihdam biriminin bugün 9 öğrenciyle yoluna devam ettiğini belirterek, 'Amacımız; otizmli bireyleri iş hayatına hazırlamak ve onlara güvenli iş imkanları sunmak. Kısa sürede 9 öğrencimizi iş sahibi yapmanın gururunu yaşıyoruz. Daha fazla otizmli bireyi iş hayatına kazandırmak için her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz. Ayrıca, İŞKUR'un düzenlediği 'Destekli İstihdam Projesi' kapsamında gerekli çalışmalar yapılarak başvuru gerçekleştirilmiş ve sunduğumuz proje kabul edilmiştir. Bu proje kapsamında istihdamın ilk yılı İŞKUR, ikinci yılı ise SOBE tarafından desteklenecek olup, toplamda 2 yıl sürecektir. Proje çerçevesinde SOBE bünyesinde 2 öğrenci daha istihdam edilmiştir. Bu proje ile toplam istihdam edilen öğrenci sayısı 11'e yükselmiştir' dedi

.'HER BİREYE UYGUN İŞ İMKANI SAĞLANMALIDIR'

Otizmli bireylerin istihdam edilmesinin bağımsızlık ve özgüven açısından kritik olduğuna dikkat çeken Afyoncu, 'Bir işte başarı elde ettikçe bireylerin öz güveni artar, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenirler. Elbette bireysel farklılıklar göz önüne alınmalı ve her bireye uygun iş imkanı sağlanmalıdır. İş hayatına giren bireyler sadece ekonomik bağımsızlık elde etmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal etkileşimlerini de güçlendirir. Bu da yaşam kalitelerini yükseltir ve toplumun otizmi daha iyi anlamasına katkı sağlar' diye konuştu.

'İSTİHDAM SADECE BİREYSEL DEĞİL, TOPLUMSAL AÇIDAN DA BÜYÜK BİR KATKIDIR'

Otizmli bireylerin iş yaşamında birçok beceriyle öne çıktığını vurgulayan Afyoncu, 'Rutin ve tekrarlayan görevlerde yüksek verimlilik gösterirler. Ürün paketleme, etiket yapıştırma, reyon düzenleme gibi işlerde avantaj sağlarlar. Belirli bir göreve uzun süre odaklanabilme yetenekleri iş verimliliğini artırır. En önemlisi ise problem çözme becerileridir. Karşılaştıkları sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretebilmeleri, onların günlük yaşamda da güçlenmelerine yardımcı olur. Bu yönüyle istihdam sadece bireysel değil, toplumsal açıdan da büyük bir katkıdır' şeklinde konuştu.