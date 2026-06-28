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Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmezken, gelişmelere ilişkin ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin 4,0 (Mw) büyüklüğünde olduğu, yerin 11,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'ın verilerine göre deprem, 28 Haziran 2026 tarihinde saat 15.56'da kaydedildi.

BALIKESİR (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 11,33 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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