AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 11,33 kilometre derinliğinde kaydedildi.
BALIKESİR (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın verilerine göre deprem, 28 Haziran 2026 tarihinde saat 15.56'da kaydedildi.
Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin 4,0 (Mw) büyüklüğünde olduğu, yerin 11,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmezken, gelişmelere ilişkin ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: RSS