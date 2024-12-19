Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Asgari ücretle ilgili üçüncü toplantı bugün gerçekleşmişti.

İşçi ve işveren temsilciler bir kez daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelinen toplantıda yine rakamın açıklanmaması üzerine TÜRK-İŞ ücret konusunda teklifini açıkladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu açıkladı.

Atalay, yüzde 45 zam üzerine de yüzde 20 refah payı istediklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek görüşmelerin ilki 10 Aralık'ta ikinci toplantısını ise 16 Aralık’ta gerçekleşmişti.

Gözler diğer tarafların vereceği teklif ve uzlaşıya çevrildi.