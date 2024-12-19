Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyor. Üçüncü toplantıda TÜRK-İŞ'in teklifini saat 16.00'da duyuracak.ANKARA (İGFA) - Asgari ücretle ilgili üçüncü toplantı bugün gerçekleşti.

İşçi ve işveren temsilciler bir kez daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Toplantıda yine bir sonuca varılamadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacaklarını açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantıda rakamların yine masaya gelmediğini belirtirken, TÜRK-İŞ'in teklifini saat 16.00'da duyuracağı öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek görüşmelerin ilki 10 Aralık'ta ikinci toplantısını ise 16 Aralık’ta gerçekleşmişti.