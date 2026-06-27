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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD'nin ateşkesi ihlal etmesiyle ilgili, 'Pişman olacaklar.' dedi.

İRAN (İGFA) - Ateşkes anlaşmasının sonra Orta Doğu'da gerilim yeniden başladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD bayraklı kargo gemisi İHA saldırısı ile vuruldu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen kargo gemisine yapılan saldırının ardından önce ABD, İran üslerini vurdu, ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine saldırı gerçekleştirdi.

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