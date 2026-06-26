Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin'in doğusundaki Shandong Eyaleti'ne bağlı Dezhou kentinde gerçekleştirdiği inceleme gezisinin ardından CGTN, Çin'in bereketli hasatları çiftçiler için kalıcı bir refaha nasıl dönüştürdüğünü ele alan bir makale yayımladı. Makale, ülkenin gıda güvenliğini güçlendirme, kırsal kalkınmayı ilerletme ve kalkınmanın faydalarının yerel topluluklara ulaşmasını sağlama yönündeki çabalarını öne çıkarıyor.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) -

Akıllı telefonda yapılan birkaç dokunuşla buğday satışı gerçekleştiriliyor.

Bu yazdan itibaren, Çin'in doğusundaki Shandong Eyaleti'ne bağlı Dezhou Şehri'nin Xiajin İlçesi'nde yaşayan çiftçi Wang Xiugang, artık bir tahıl alım merkezinde saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Bir mobil uygulama aracılığıyla teslimat saatini belirleyebiliyor, fiyatları kontrol edebiliyor, kalite kontrol sonuçlarını takip edebiliyor ve tartımdan ödemeye kadar tüm satış sürecini yaklaşık 30 dakikada tamamlayabiliyor.

Şahsen sıra bekleme yönteminden, parmakların ucundaki imkanlarla tahıl satışına geçiş; Çin'in istikrarlı bir şekilde ilerleyen tarımsal modernizasyonuna dair bir bakış sunuyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için tarım, kırsal bölgeler ve çiftçiler, uzun süredir yönetimde en önemli öncelikler arasında yer almaktadır. Xi, Çarşamba günü Dezhou'da gerçekleştirdiği inceleme gezisinde, tarım ve kırsal modernleşmenin Çin'in daha geniş kapsamlı modernleşme hamlesi açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak sektörün güçlendirilmesi için somut önlemler alınması gerektiğini belirtti.

ÜLKENİN TAHIL AMBARININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI

Xi, Dezhou'daki tarım arazisini ziyaret ederken, 'Tahıl ve diğer önemli tarım ürünlerinin istikrarlı bir şekilde arz edilmesini sağlamak, tarımsal üretimin en önemli önceliğidir,' dedi.

Xi'nin sözleri, sıklıkla Çin'in başlıca tahıl ambarlarından biri olarak nitelendirilen bir şehirde özel bir önem taşıyor. Yüzölçümü yalnızca 10 bin kilometrekareyi biraz aşmasına rağmen Dezhou, ülke genelinde üretilen her 100 kilogram tahılın 1 kilogramdan fazlasını karşılıyor.

Son yıllarda Dezhou, tarımsal verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar için bir pilot bölge haline geldi. Ulusal gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla 2021 yılında Dezhou Şehri tarafından başlatılan 'Dunbanliang' girişimi, Çin ölçü birimi olan mu (yaklaşık 0,0667 hektar) başına 1,5 metrik tondan fazla tahıl üretmeyi hedefleyen yüksek verimliğe yönelik bir tarım programıdır. İki yıl sonra Dezhou, ülkenin ilk bir milyon mu büyüklüğündeki 'Dunbanliang' gösterim bölgesini kurdu.

Bu kazanımlar; yüksek standartlı tarım arazileri, modernize edilmiş sulama sistemleri, geliştirilmiş tohum çeşitleri ve entegre su ve gübre teknolojileri sayesinde elde edilmiştir. 2025 yılına gelindiğinde, Dezhou'da 'Dunbanliang' kriterini karşılayan tarım arazilerinin alanı 1,58 milyon mu'ya ulaştı.

Bu çaba, daha geniş kapsamlı bir ulusal girişimin parçasıdır. Çin'de bu yıl yazlık tahıl hasadının %90'ından fazlası tamamlandı ve bir başka bereketli hasadın büyük ölçüde güvence altına alındığı belirtildi.

HASADIN DAHA İYİ BİR YAŞAMA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Ancak daha fazla tahıl üretmek, hikâyenin yalnızca bir parçası.

Birçok çiftçi için zorluklar hasattan sonra başlar. Sınırlı kurutma alanı, depolama kayıpları ve dalgalı piyasa fiyatları gibi faktörler kazancı eritebilir.

Dezhou'ya bağlı Wucheng ilçesinde yerel yetkililer, bu endişeleri gidermek amacıyla 'tahıl bankası' modelini hayata geçirdi. Çiftçiler tahıllarını depolayabiliyor, profesyonel olarak kurutulmasını sağlayabiliyor ve ne zaman satış yapacaklarına karar vererek kayıpları azaltıp gelirlerini artırabiliyor.

Bu girişim, Çin'in tarımsal ve kırsal modernleşme hamlesinin ardındaki daha geniş kapsamlı vizyonu vurguluyor. Amaç sadece tarımsal üretimi artırmak değil, aynı zamanda kırsal kalkınmayı ilerletmek ve çiftçilerin modernleşmenin meyvelerini toplamasını sağlamaktır.

Bu hedef, Xi'nin gezisi sırasında da vurgulandı.

Xi, Xiyujia Köyü sakinlerinden Yu Xinhu'nun evinde aileyle bir araya gelerek; günlük yaşamları, işleri ve gelirleri, ailedeki yaşlıların sağlık durumu ve çocukların eğitimi hakkında sorular sordu. Sorular, kırsal kalkınmanın temel göstergelerinden birini ortaya koydu: çiftçilerin yaşamlarında somut iyileşmeler yaşayıp yaşamadıkları.

Xiyujia Köyü'nde bu iyileşmeler giderek daha belirgin hale geliyor. E-ticaret, turizm ve kültür endüstrilerinin bütüncül bir şekilde geliştirilmesi yoluyla, bölgedeki 3.000'den fazla sakinin kalkınma fırsatlarından yararlanmasına katkıda bulunmuştur. Canlı yayın merkezi yıllık yaklaşık bir milyon yuanlık kolektif köy geliri sağlarken, eğitim turizmi programları her yıl 20.000'den fazla ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Xi'nin ayrılmadan önce köylülere söylediği gibi, modernleşmenin nihai amacı, insanların daha iyi bir yaşam özlemlerini gerçekleştirmektir. Bereketli bir hasadın gerçek başarısı, yalnızca üretilen tahıl miktarında değil, aynı zamanda onu yetiştirenlere sağladığı refah ve fırsatlarda yatar.

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