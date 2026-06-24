TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler, İran krizi ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Zağulba Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, İSİPAB konferansı kapsamında ele alınan konuların yanı sıra ABD/İsrail-İran savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış müzakereleri ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliği ve parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Kabulde, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e misafirperverliği için teşekkür etti. Kurtulmuş paylaşımında, 'Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e nazik misafirperverlikleri ve hüsn-ü kabulleri için teşekkür ediyor, ziyaretimizin 'tek millet, iki devlet' anlayışı temelinde kardeş Azerbaycan ile ilişkilerimizin daha da derinleşmesine ve ortak hedeflerimize katkı sunmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi. Bakü'deki temaslarını sürdüren Kurtulmuş'un, İSİPAB 20. Konferansı kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.