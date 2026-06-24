TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile bir araya geldi. Görüşmede İran-ABD/İsrail savaşı, barış müzakereleri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile görüştü.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, ABD/İsrail-İran savaşı, devam eden barış müzakereleri, İsrail'in Filistin başta olmak üzere bölgedeki saldırıları ile küresel ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede konuşan Kurtulmuş, İsviçre'de ABD ile yürütülen müzakerelerde olumlu bir aşamaya gelinmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, savaş sürecinin uluslararası hukuk çerçevesinde kalıcı bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Pakistan ve Katar ile iş birliği içinde olumlu sonuçlar alınması için çaba gösterdiğini belirten Kurtulmuş, bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kurtulmuş, İran'ın eski lideri Ali Hamaney başta olmak üzere, Minab'daki ilkokula yönelik saldırıda hayatını kaybeden çocuklar ve savaşta yaşamını yitiren İranlılar için taziye dileklerini iletti. Türkiye'nin bu süreçte İran halkının yanında olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İran'ın kalıcı barış, güvenlik ve huzura kavuşmasını temenni etti. İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf da Bakü'de gerçekleştirilen görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olarak verdiği desteği takdirle karşıladıklarını söyledi.

Ghalibaf, komşu ve dost ülkelerden İran'a yönelik destek gördüklerini belirterek, Türkiye'nin saldırılara karşı hızlı şekilde tepki göstermesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.