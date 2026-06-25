TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Venezuela'da meydana gelen deprem sebebiyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Venezuela'da yaşanan yıkıcı depremlerin yol açtığı kayıplarla ilgili 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında, 'Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin yol açtığı can kayıpları bizleri derinden üzmüştür. Dost Venezuela halkına en içten başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Türkiye olarak bu zor günlerde Venezuela'nın yanında olduğumuzu vurguluyor, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı paylaşıyoruz.' ifadelerine yer verdi.