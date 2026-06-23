Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu'nda Orta Koridor'un artan önemini değerlendirdiklerini belirterek, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın en güçlü halkalarından biri haline geldiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu'na katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı değerlendirmede Orta Koridor'un yalnızca bir ulaştırma hattı olmaktan çıktığını, Avrupa'nın yük akışı, tedarik güvenliği ve ekonomik dayanıklılığı açısından stratejik bir gereklilik haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin demiryolları, limanlar, lojistik merkezler ve sınır geçişlerinde gerçekleştirdiği yatırımlarla koridorun en kritik aktörlerinden biri konumuna yükseldiğini belirten Uraloğlu, ülkenin Asya ile Avrupa arasındaki ticaret ve ulaşım ağında önemli bir bağlantı noktası olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un kapasitesini artıracak projelerle bölgeleri birbirine bağlamaya, ticaretin sürekliliğini desteklemeye ve küresel tedarik zincirlerini güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.