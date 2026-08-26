TÜRK EĞİTİM-SEN Kocaeli 3 Nolu Şubesi, 25 Ağustos 2025'teki kuruluşunun 1. yılını kutladı. Üye sayısını yüzde 100 artıran şube, Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki yetkisini sürdürürken Kocaeli Üniversitesi'nde ilk kez yetki alarak tarihi bir başarıya imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - TÜRK EĞİTİM-SEN Genel Merkezi tarafından alınan 25 Ağustos 2025 tarihli karar doğrultusunda kurulan TÜRK EĞİTİM-SEN Kocaeli 3 Nolu Şubesi, kuruluşunun birinci yılını geride bıraktı.

Şube, geride kalan bir yıllık süreçte üye sayısını %100 artırarak önemli bir büyüme gerçekleştirdi. Gebze Teknik Üniversitesi'nde yetkili sendika olma başarısını sürdüren Kocaeli 3 Nolu Şube, Kocaeli Üniversitesi'nde ise ilk defa yetki alarak önemli bir başarıya imza attı.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NDE TARİHİ BAŞARI

Kocaeli Üniversitesi'nde ilk kez yetki alınmasının, şubenin bir yıllık çalışma dönemindeki en önemli kazanımlardan biri olduğu ifade edildi. Şube yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede, elde edilen başarıların yalnızca yönetimin değil, teşkilatın birlik ve beraberliği ile tüm üyelerin ortak mücadelesinin sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 'Bu başarı; birlik ve beraberliğimizin, teşkilatımızın kararlı mücadelesinin ve bizlere güvenen kıymetli üyelerimizin ortak eseridir.' ifadelerine yer verildi.

HEDEF DAHA GÜÇLÜ BİR TEŞKİLAT

TÜRK EĞİTİM-SEN Kocaeli 3 Nolu Şubesi, önümüzdeki dönemde de üye sayısını artırarak çalışanların hak ve menfaatleri için mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor. Şube yönetimi, birinci kuruluş yıl dönümünün eğitim camiasına, tüm çalışanlara, Kocaeli'ye, vatana ve millete hayırlı olmasını dileyerek, 'Birlikte başardık, birlikte büyüyoruz!' mesajını verdi.

TÜRK EĞİTİM-SEN Kocaeli 3 Nolu Şubesi, bundan sonraki süreçte de daha güçlü bir teşkilat yapısıyla çalışmalarına devam edecek.