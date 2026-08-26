İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilgiyle karşılanan Kent Bostanı projesinde üretim yapan kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Evka-4 Kent Bostanında üretici kadınların hasat ürünleriyle yapılan menemen şenliğine katılan Başkan Eşki, atıl durumda kalan alanları Kent Bostanı projesiyle canlandırarak üretime kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 12 bin metrekare alanda 247 parselden oluşan Evka-4 Kent Bostanı'nda üretici kadınlarla bir araya geldi.

Kent Bostanı'ndan elde edilen ürünlerle hazırlanan menemenin ayrı bir lezzet kattığı kahvaltı sofrasında siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri ve kent bostanından yararlanan üretici kadınlar buluştu.

BAŞKAN EŞKİ: 'ATIL ALANLARI ÜRETİME KAZANDIRIYORUZ'

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Bornova'da atıl durumda kalan alanları Kent Bostanı projesiyle canlandırarak üretime kazandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi: ' Bugün bizim için güzel bir gün. İnsan yaptığı işten keyif aldığında çok mutlu oluyor. 22 yıl önce bu mahalleye ilk geldiğimde vatandaşların rahatsızlık duyduğu, toz toprak içinde atıl bir alanla karşı karşıyaydık. Kent Bostanları projesi kapsamında değerlendirmek istediğimiz noktalardan biri de burası oldu. O topraklı tozlu alanın yemyeşil, sizlerin emeğiyle topraktan aldığımız ürünlerle dolduğunu, o ürünlerin yine sizlerin emeğiyle soframıza geldiğini gördük. Bu gerçekten büyük mutluluk verici.'

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK GÜÇ ÜRETİM

Dünyadaki en büyük gücün üretim gücü olduğunu söyleyen Başkan Eşki, 'Dünyada ürettiğiniz kadar varsınız. Sadece dünyada değil, evin içinde de ürettiğiniz kadar varsınız. Ev hanımlarımızın ev ekonomisine katkı koyduğu, dışarıda birbirleriyle sosyalleştiği ve hayata güzellik kattığı bir proje bu. Kent Bostanları'nın sayısını arttıracağız. Mümkün olduğu kadar haneye ve insana dokunmaya çalışacağız. Çünkü sizlerin yüzünde bir tebessüm oluşturmak bizleri inanılmaz derecede mutlu ediyor. O tebessüm de bana büyük bir motivasyon sağlıyor. Güler yüzünüzde destek olduğunuz için dokunduğunuz her yere bereket getirdiğiniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

HERKESİN OY BİRLİĞİ VERDİĞİ PROJE

Kent Bostanı projesinin herkesin mutluluk ve tebessüm içerisinde olduğu bir proje olduğunu ifade eden Başkan Eşki, 'Bugün burada sadece Yeni Parti'den meclis üyelerimiz yok. Cumhur İttifak'ından da meclis üyemiz var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ilçe başkanımız burada. Herkesin hem fikir olduğu, herkesin oy birliği verdiği, herkesin mutluluk ve tebessüm içerisinde olduğu bir organizasyonda bir aradayız. Umarım hep güzel şeylerde bir arada oluruz. Hep el ele vererek ülkeye, topluma, insanlara faydalı işler üretiriz' dedi.

KENT BOSTANLARI: ŞEHİRDE YEŞİL VE SOSYAL BİR DÖNÜŞÜM

Bornova Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Kent Bostanları, şehir hayatı içinde betonlaşmaya karşı sürdürülebilir tarımı ve üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

İlçe genelindeki 7 Kent Bostanı'nda vatandaşlara tahsis edilen parsellerde hem doğal ve yerel tohumlarla tarım yapılıyor hem de mahalle kültürünün canlanması sağlanıyor. Özellikle ev kadınları için hem ekonomik bir katkı hem de sosyal bir yaşam alanı sunan proje, kent içi dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.