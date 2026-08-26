Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Erciyes Kayak Merkezi'ni 12 ay yaşayan güçlü bir turizm destinasyonuna dönüştürme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen dağ kızağı projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Kayak Merkezi'ne yönelik yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği projeler arasında yer alan dağ kızağı tesisinde yapım çalışmaları sürerken, parkurun rayları da etap etap yerlerine yerleştirilmeye başlandı.

Raylar Yerine Oturmaya Başladı

Erciyes'in dört mevsim turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje, yalnızca bir eğlence yatırımı olmanın ötesinde, bölgenin turizm çeşitliliğini artıracak önemli bir destinasyon yatırımı olarak öne çıkıyor.

Dağ Kızağına Teleferikle Değil, Kızak Sistemiyle Çıkılacak

Dağ kızağı tesisinde ziyaretçilerin parkurun başlangıç noktasına ulaşımı, kayak merkezinin mevcut teleferik sisteminden bağımsız olarak gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Outdoor Factory tarafından geliştirilen özel kızak sistemiyle hayata geçirilecek dağ kızağı, kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle Erciyes'te yeni ve farklı bir deneyim alanı oluşturacak.

Ziyaretçiler, tesis bünyesinde bulunan özel kızaklarla kontrollü şekilde yukarı taşınacak ve ardından yaklaşık 1.100 metrelik parkurda sürüş deneyimi yaşayacak.

Türkiye'nin En Uzun Parkurlarından Biri Olacak

Tesisin yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkuruyla Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olması planlanıyor.

Yeni nesil kızak sistemleri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılması öngörülen tesisin, farklı yaş gruplarındaki ziyaretçilere kontrollü, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunması hedefleniyor.

Projenin yaz sezonu başta olmak üzere yılın farklı dönemlerinde kullanılabilmesiyle Erciyes'in kış turizmine bağlı yapısının güçlendirilmesi ve dört mevsim turizm hedefinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Erciyes'te Gece Kızak Keyfi

'Gece kızak' konsepti sayesinde ise ziyaretçilerin gün batımının ardından Erciyes'te farklı bir aktivite deneyimi yaşaması hedefleniyor. Bu uygulamayla birlikte Erciyes'in yalnızca gündüz saatlerinde değil, akşam döneminde de turizm ve eğlence hareketliliğinin artırılması planlanıyor.

Otomatik fotoğraf çekim altyapısıyla da sürüş sırasında ziyaretçilerin görüntülerinin alınması, bu anların ziyaretçilere sunulması ve Erciyes deneyiminin paylaşılabilir dijital içeriklere dönüştürülmesi planlanıyor.

Büyükkılıç'ın 12 Ay Yaşayan Erciyes Vizyonu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Erciyes'i yalnızca kış sporlarıyla anılan bir merkez olmaktan çıkararak yılın 12 ayında yaşayan uluslararası bir turizm destinasyonu haline getirme vizyonu doğrultusunda yürütülen yatırımlar, bölgedeki turizm çeşitliliğini her geçen gün artırıyor.

Dağ kızağı projesinin de bu vizyonun önemli tamamlayıcılarından biri olması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Erciyes'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere kayak dışında yeni bir deneyim alanı sunulması, merkezin dört mevsim ziyaretçi çekme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Erciyes'in turizm ve eğlence altyapısına yeni bir değer katması beklenen dağ kızağı tesisinin, Kayseri'nin ulusal ve uluslararası turizmdeki marka değerine de önemli katkı sağlaması öngörülüyor.