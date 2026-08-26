ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, öğle saatlerinden sonra yer yer 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgâr görüleceği açıklandı.

Meteoroloji, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.