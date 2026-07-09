Geçen sezon Edirne 1.Amatör Lig'de şampiyon olarak Edirne Süper Amatör Ligi'ne yükselen Yenikarpuzluspor 2026/ 2027 sezonu için Antrenör olarak Şeref Aldanmaz ile anlaştı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenikarpuzlusporlu yöneticiler, Şeref Aldanmaz ile yeniden sözleşme imzaladıklarını belirterek, yeni sezon öncesi çalışmalara ilk olarak antrenörle anlaşarak başladıklarını duyurdu.

Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek istediklerini belirten yöneticiler, 'Tecrübeli hocamıza güveniyoruz' mesajı verdiler.

Aldanmaz ise daha önceden görev yaptığı Yenikarpuzlupsor'un kendisine güvenerek tekrar görev vermesine teşekkür ederek 'Yeni sezon öncesi iddialı bir ekip oluşturmak için de çalışmalarımıza başlayacağız' dedi.

OKAN ÇANAK YENİ SEZONDA YENİKARPUZLUSPOR'DA

Bu arada geçtiğimiz sezon Yenikarpuzluspor'da forma giyen ve 'Torreira' lakabı takılan Okan Çanak'ın da yeni sezonda yine Yenikarpuzluspor formasını giyeceği öğrenildi.