Kayseri Şeker'in çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği Yaz Okulu, bu yıl 14'üncü kez düzenlenen törenle başladı. 8-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı yaz okulunda futbol, satranç, güreş ve sosyal etkinlikler branşlarında alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Sadece üretime ve tarıma değil, sporun ve gençliğin gelişimine de yatırım yapan Kayseri Şeker, çocukların erken yaşta sporla tanışmasını, sağlıklı bireyler olarak yetişmesini ve geleceğin başarılı sporcuları arasında yer almasını hedefleyen projelerini kararlılıkla sürdürüyor. Yıl boyunca farklı branşlarda spor faaliyetlerine destek veren Kayseri Şeker, Yaz Okulu organizasyonu ile de yüzlerce çocuğun yaz tatilini verimli, eğitici ve sportif faaliyetlerle değerlendirmesine imkân sağlıyor.

Açılış programı, aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında Kayseri Şeker ERVA Boks Takımı sporcularının gerçekleştirdiği boks gösterisi katılımcılardan büyük beğeni topladı. Gösteri, Kayseri Şeker'in amatör spora ve genç sporcuların yetişmesine verdiği desteğin önemli örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turan, Kayseri Şeker Genel Müdürü Mesut Karabulut ile birim müdürleri, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

'Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz'

Açılış programında konuşan, spora yaptığı yatırımlar ve gençlerin gelişimine verdiği destekle öne çıkan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Spor Tesisleri'nin çocukların coşkusuyla bayram yerine döndüğünü belirterek, Yaz Okulunun bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır aralıksız devam eden Yaz Okulu'nda 8-14 yaş arasındaki çocukların, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük tarafından görevlendirilen alanında uzman eğitmenler eşliğinde beş hafta boyunca, haftada dört gün eğitim alacağını ifade eden Akay, program kapsamında çocukların hem fiziksel hem de manevi gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerden geçeceğini kaydetti.

Kayseri Şeker'in sadece üretime ve çiftçiye destek veren bir kurum olmadığını vurgulayan Akay, sosyal sorumluluk anlayışıyla eğitimden spora kadar birçok alanda önemli projeler yürüttüklerini, ayrıca Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerine burs desteği sağladıklarını hatırlatarak, Yaz Okulu'nun da çocukların geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Yaz Okulu'nun sadece Kayseri'de değil, Boğazlıyan'da da düzenlendiğini belirten Başkan Akay, bu yıl Kayseri'de 642, Boğazlıyan'da ise 150 çocuğun programa katıldığını söyledi.

'Bu çocuklar sadece ailelerinin değil, Türk milletinin evlatlarıdır'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, Türk bayraklarıyla coşku içinde duran çocukları görmekten büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu belirterek, 'Bu çocuklar sadece ailelerinin değil, 2000 yıllık mazisi olan Türk milletinin evlatlarıdır' ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker'in ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın çalışmalarına değinen Vali Çiçek, Kayseri tarımının geldiği noktada Akay ve ekibinin önemli katkıları bulunduğunu söyledi. Kayseri'nin tarımda Türkiye'de önemli bir konuma yükselmesinde yapılan çalışmaların büyük payı olduğunu ifade eden Çiçek, Kayseri Şeker'in yalnızca tarımsal faaliyetlerle sınırlı kalmayarak sosyal sorumluluk alanında da önemli işler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Programın sonunda protokol üyeleri, Kayseri Şeker Güreş Salonu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bünyesinde birçok branşta sporcu yetiştiren Kayseri Şeker, altyapıya verdiği önem ve genç yeteneklerin gelişimine sunduğu katkıyla sporun her alanında geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor.