İzmit Belediyesi Güreş Takımı, Türk güreşinin en köklü organizasyonlarından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde önemli dereceler elde etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi pehlivanları Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanında kıyasıya mücadele etti. İzmitli pehlivanlardan Muhammet Özer, Ayak boyunda üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Kırkpınar'daki başarılı performansının ardından Muhammet Özer, İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mithat Ağa ve Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen eşliğinde İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş'ı ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, er meydanında gösterdiği mücadele ve kazandığı derece dolayısıyla başarılı pehlivan Muhammet Özer'i tebrik ederek, İzmit Belediyesi olarak sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

DİĞER PEHLİVANLAR DA BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden İzmit Belediyesinin diğer pehlivanları da önemli dereceler elde etti. Oğuzhan Ünal, Küçük Orta Büyük boyda son 16'ya kalırken, Özgür Güreşen, Küçük Orta boyda son 16 arasında yer aldı. Berkay Ok ise Küçük Orta Küçük boyda son 32 başarısı göstererek er meydanında İzmit Belediyesini başarıyla temsil etti.