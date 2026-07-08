BKT EuroCup 2026-2027 normal sezonunda TOFAŞ, Fransa'dan JL Bourg; Karadağ'dan Buducnost Voli Podgorica; İtalya'dan Dolomiti Energia Trento ve Napoli Basketball; Litvanya'dan Neptunas Klaipeda; Almanya'dan Niners Chemnitz ve Polonya'dan Slask Wroclaw ile C Grubu'nda eşleşti.

BURSA (İGFA) - 2026-2027 Sezonunda Avrupa kupalarında ülkemizi ve Bursa'yı BKT EuroCup'ta temsil edecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilen kura çekimi organizasyonuna TOFAŞ Spor Kulübü'nü temsilen Genel Menajer Tolga Öngören ve A Takım Menajeri Ferhat Şoför katılırken; Mavi Yeşilliler kurada 2. Torbada yer aldı.

6 Yıllık aradan sonra yeniden Euroleague organizasyonu olan Eurocup arenasında sahne alacak olan TOFAŞ, yenilenen format ile birlikte 16 farklı ülkeden 32 takımın yer aldığı kura sonucunda Fransız temsilcisi ve son şampiyon Cosea JL Bourg-En-Bresse; Karadağ'dan Buducnost Voli Podgorica; İtalya'dan Dolomiti Energia Trento ve Napoli Basketball; Litvanya'dan Neptunas Klaipeda; Almanya'dan Niners Chemnitz ve Polonya'dan Slask Wroclaw ile C Grubu'nda eşleşti.

Hem kulüplerin seviyesi hem de rekabet açısından büyümeye devam eden Eurocup'ın yenilenen formatında normal sezon 8'er takımlı 4 grup ile oynanacak ve (lig usulü) 14 normal sezon maçının ardından gruplarda ilk 4 sırada alan ekipler 8'li finallere kalacak. Son 16 turu aşamasından itibaren tüm turlar en fazla 3 maç üzerinden oynanacak (best of three), 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak. Play-off'larda üst sırada bulunan takımların serilerde ev sahibi avantajına sahip olacağı turnuvanın final aşaması da aynı format ile oynanacak ve 2 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.

BKT Eurocup'ta 2026-2027 normal sezonu 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 21 Nisan - 27 Nisan (gerekmesi halinde) - 30 Nisan 2027 tarihlerinde oynanacak final serisiyle son bulacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı daha önce 2017-2020 yılları arasında 3 sezon üst üste bu organizasyonda yer almış; Mavi Yeşilliler son sezonu olan 2019-2020 sezonunda turnuvada çeyrek finale yükselse de sezon pandemi nedeniyle oynanamadan iptal edilmişti.