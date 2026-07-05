Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE VI) başladı. 24 Temmuz'a kadar sürecek sefer kapsamında Arktik Okyanusu'nda 12 bilimsel proje yürütülecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, kutup bölgelerindeki bilimsel çalışmalarını güçlendirme hedefi doğrultusunda 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ni (TASE VI) başlattı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen sefer, 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Arktik bölgesinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, meteoroloji, atmosfer bilimleri, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında 12 farklı bilimsel proje hayata geçirilecek.

BAKAN KACIR: GENÇLERİMİZ DE BİLİM HEYETİNDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilim heyetinin küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek üzere yola çıktığını belirtti.

Kacır, ekipte 3 yabancı araştırmacının yanı sıra TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren 3 lise öğrencisinin de yer aldığını ifade etti.

ARKTİK'TE KRİTİK VERİLER TOPLANACAK

Sefer boyunca araştırmacılar, farklı koordinatlar ve derinliklerden su ile deniz tabanı çökeli örnekleri toplayacak. Yapılacak analizlerle Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk ve mikroplastik yoğunluğu incelenecek. Ayrıca atmosfer dinamikleri izlenecek ve jeodezik GNSS gözlemleri gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı ve TÜBİTAK KARE Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy'un koordinatörlüğünde yürütülen seferde 12 araştırmacı görev alıyor. Türkiye'den kamu kurumları ve üniversitelerin yanı sıra Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay kutup araştırma enstitülerinden bilim insanları da çalışmalara katılıyor. Seferin dikkat çeken bir diğer yönü ise geleceğin bilim insanlarına kapı açması oldu. TÜBİTAK'ın iklim değişikliği yarışmasında derece elde eden üç lise öğrencisi, geliştirdikleri projeleri ilk kez Arktik koşullarında test etme imkânı bulacak. Böylece Türkiye'nin kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitesinin yanı sıra genç araştırmacıların yetişmesine de katkı sağlanması hedefleniyor.