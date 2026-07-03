Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde can kayıplarına neden olan terör saldırısını kınadı. Bakanlık, saldırının Suriye'de istikrar ve güvenliği hedef aldığını belirterek Türkiye'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi. Bakanlık, yaşamını yitirenlerin yakınları ile Suriye halkına başsağlığı ve taziye dileklerini iletti.

'TÜRKİYE, SURİYE'YLE DAYANIŞMASINI SÜRDÜRECEK'

Saldırının, Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçladığına dikkat çekilen açıklamada, toplumsal huzuru bozmayı hedefleyen girişimlere karşı en güçlü cevabın Suriye halkının birlik ve beraberliğiyle verileceğine olan inancın tam olduğu ifade edildi.

Dışişleri açıklamasında ayrıca, Türkiye'nin bu süreçte Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulanarak, Ankara'nın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik desteğinin devam edeceği kaydedildi.