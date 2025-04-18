Güneydoğu Anadolu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla bu yıl yeniden seferlerine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi, ilk durağı olan Malatya’da coşkuyla karşılandı.

MALATYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi Turistik Doğu Ekspresine alternatif olan Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferini gerçekleştirdi.

Ankara Tren Garı’ndan hareket eden ekspres, sabahın erken saatlerinde Malatya Tren Garı’na varışında davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Yolcuları, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba ve Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri karşıladı. Karşılamanın ardından Turistik Tren yolcuları için dolu dolu bir kültür turu düzenlendi.

TURİSTLER, SANAT SOKAĞI’NDA MALATYA TÜRKÜLERİNE EŞLİK ETTİ

İlk olarak Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret eden misafirlere burada halk oyunları gösterisi sunuldu. Daha sonra Sanat Sokağı’na geçen misafirler, Malatya Kültür Evi ve Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni gezme fırsatı buldu. Kültür Evi ziyaretinde Malatya türküleriyle karşılanan yolcular, türkülere eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Sanat Sokağı’nda ise birçok yolcu bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Özellikle Fotoğraf Makinesi Müzesi, yolcuların büyük ilgisini çekti ve ziyaretçiler müzeye hayran kaldıklarını dile getirdi.

“HERKESİ MALATYA’YA DAVET EDİYORUM”

Seyahat Yazarı Senem Türkanoğlu Malatya’ya ikinci kez geldiğini söyleyerek, herkesin Malatya’yı görmesi için davette bulundu. Türkanoğlu, “Malatya’ya ikinci gelişim. İlk 10 yıl önce gelmiştim. Arslantepe Höyüğü’nü hiç ziyaret etmemiştim. Çok güzel tarihi bir dokusu var. İlk bürokrasinin başladığı yer. Gerçekten güzel ve tarihi yerler var Malatya’da. Değerli bir şehrimiz. Çok güzel bir atmosfer. Herkesi Malatya’ya davet ediyorum” dedi.

“MALATYA ÇOK NAZİK BİR MEMLEKET”

Gezgin ve Influencer olduğunu belirten Ezgi Emiroğlu ise, “Malatya’ya ilk kez geldim. Malatya çok nazik bir memleket bizi güllerle karşıladılar. Çok güzel tarihi yerler gördük. Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni gezdik. Muhteşem bir müze. Görmeyenlerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“MALATYA’MIZ MUHTEŞEM GÜZELLİKTE”

Turizmci Aygül Kaya Türkiye’nin dört bir yanını görüp, tanımak istediğini belirterek, “Malatya’mız, Arslantepe Höyüğü olsun Fotoğraf Makinesi Müzesi olsun muhteşem bir güzellikte. En güzel şekilde bizleri karşıladılar. Müzeleri çok beğendik, Sanat Sokağı çok güzel. Herkesin Malatya’ya gelmesini isterim” dedi.

“MİSAFİRLER MALATYA’DAN GÜZEL İNTİBALARLA AYRILDILAR”

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Temsilcisi Bekir Sözen, bu tür turistik ziyaretlerin Malatya’nın tanıtımı adına önemli olduğunu söyleyerek, “Bu gezileri Malatya tanıtımı adına çok önemsiyoruz. Zamanın kısıtlı olmasına rağmen gelen misafirlerimiz son derece güzel intibalarla ayrıldılar Malatya’mızdan. Malatya’mız depremden sonra maalesef çok şey kaybetti. Bu nedenle tarihi ve turistik turizmin çoğalması adına Malatya’nın ve ilçelerinin tanıtımı önemli” dedi.

“HERKESİN MALATYA’YA GELMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM”

Basın mensubu olan ve Ankara’da bu geziye katıldığını kaydeden Gürkan Sayın ise, “Malatya’ya bu ikinci gelişim. Daha önce bir iş üzerine Malatya’da bulundum. Bugün gezdiğimiz yerleri daha önce gezme şansım olmamıştı. Daha önce Arslantepe Höyüğü’nü hiç duymamıştım. Özellikle orayı gezerken çok etkilendim. Ayrıca fotoğraf makinelerine ilgim olduğu için Fotoğraf Makinesi Müzesi çok güzel ve ilgimi çok çekti. Fotoğraf severlerin uğrayacağı bir yer. Herkesin Malatya’ya gelmesini tavsiye ediyorum, gezilecek çok yer var” dedi.