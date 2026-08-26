İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart'tan bu yana kentin dört bir yanında yürüttüğü yol yenileme çalışmalarında 120 noktayı tamamladı. Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla 6 ayda 524 bin ton asfalt serilirken, bu miktar 10 metre genişliğinde 267 kilometrelik yola denk geliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın asfalt yatırımlarıyla ilgili hedefleri doğrultusunda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ilkbahardan bu yana kentin dört bir yanında yoğun mesai yürüttü.

Yaz aylarında yüksek sıcaklıklara rağmen çalışmalara kesintisiz devam eden ekipler, 1 Mart 2026'dan bu yana geçen yaklaşık 6 aylık dönemde 524 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Serilen asfalt miktarı, 10 metre genişliğindeki 267 kilometrelik yolun yenilenmesine karşılık geliyor. Böylece yalnızca 6 ayda serilen asfalt miktarı, 2024 yılının tamamında kullanılan 463 bin ton ve 2025 yılının tamamında kullanılan 353 bin ton asfalt miktarını ayrı ayrı geride bıraktı.

MALİYETLERE RAĞMEN YATIRIMLAR HIZ KESMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, petrol fiyatlarındaki artış ve yükselen girdi maliyetlerine rağmen yol yatırımlarını sürdürdü. Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla gerçekleştirilen çalışmaların yıl sonuna kadar aralıksız devam etmesi planlanıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 6 aylık dönemde İzmir'in ilçelerindeki ana arter ve ulaşım yollarında yenileme çalışmalarını tamamladı.

Balçova'da Mithatpaşa, Sakarya ve Vali Hüseyin Öğütçen caddeleri; Bayraklı'da Kubilay Caddesi ile Postacılar Mahallesi'ndeki çeşitli sokaklar; Bergama'da Akşemsettin ve Anafartalar caddeleri; Beydağ'da Halıköy ulaşım yolu ile Karaoba ve Bakırköy mahalleleri arasındaki yollar yenilendi.

Bornova'da Burak Reis Caddesi, Kayadibi Mahallesi Yeni Mezarlık Yolu ve Ankara Asfaltı yan yolu; Buca'da Atatürk, Menderes, Özmen ve Cemil Şeboy caddeleri; Çeşme'de Atatürk Bulvarı; Çiğli'de Köyiçi ve 9 Eylül caddeleri ile Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki çeşitli sokaklarda çalışmalar tamamlandı.

Dikili'de Sahil Evleri Mahallesi ulaşım yolu; Gaziemir'de Atatürk, İstiklal ve Menderes caddeleri; Karşıyaka'da Girne Bulvarı ve Örnekköy Mahallesi 7532. Sokak; Kemalpaşa'da İnönü Caddesi; Kiraz'da Ceritler ile Veliler mahalleleri arasındaki ulaşım yolu yenilendi.

Konak'ta Toros, Şehitler, Boğaziçi ve Rakım Erkutlu caddeleri; Menemen'de M. Fevzi Çakmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ziya Gökalp caddeleri; Ödemiş'te Kurtuluş, Fabrika ve İstasyon caddeleri; Seferihisar'da Mektep ve Fevzi Çakmak caddeleri çalışmaları tamamlanan güzergâhlar arasında yer aldı.

Selçuk'ta Pamucak Sahil Yolu; Tire'de İstasyon, Güvensay, Sadıkgız ve Selimiye caddeleri ile Turgut Özal Bulvarı; Torbalı'da Haluk Alpsu Bulvarı; Urla'da ise Neyzen Tevfik, Kuşçular, Ovacık, Özbekyolu, Hüseyin Zeren ve Necati Cumalı caddelerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki yol yenileme çalışmalarını yıl sonuna kadar sürdürerek ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.