İzmir'de düzenlenen Yamanlar Tarla Domatesi Tarla Günü'nde üreticilerle bir araya gelindi. Yerel çeşitlerin korunması ve sürdürülebilir üretime dikkat çekilen etkinlikte, yetiştiricilik süreçleri ve teknik destek konuları da değerlendirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in yerel tarımsal değerlerinden biri olan Yamanlar Tarla Domatesi için düzenlenen Tarla Günü'nde üreticilerle bir araya gelindi.

Yamanlar'ın bereketli topraklarında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında domates üretim alanlarında incelemelerde bulunularak ürünün yetiştiricilik süreci ve mevcut durumu değerlendirildi. Üreticilerle gerçekleştirilen görüşmelerde üretim sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulunulurken, Yamanlar Tarla Domatesinin bölge tarımı açısından taşıdığı önem ele alındı.

Program kapsamında teknik personel tarafından sahada değerlendirmeler yapılarak üreticilerin görüş ve taleplerini dinleyen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik teknik destek ve saha çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.