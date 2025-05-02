Türkiye’nin ilk çeyrek turizm verileri; 2025 yılı için öngörülen 65 milyon turist ve 64 milyar turizm geliri hedefleriyle paralel ilerliyor. Sektör temsilcileri Türkiye’nin destinasyon çeşitliliği, konaklama altyapısı, tarihi ve kültürel değerleri ile dünyada ayrıştığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar oldu. Türkiye’nin bu ilk çeyrek geliri, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek geliri olarak da kayıtlara geçti.

‘TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ KONUMU PEKİŞTİ’

Barceló Hotel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, Türkiye’nin 2024 yılında 52.6 milyon turist ve 61.1 milyar doları aşan turizm geliriyle tarihi bir rekora ulaştığını hatırlatırken, Türkiye’nin uluslararası arenada güçlü bir destinasyon olarak konumunu pekiştirdiğini vurguladı. Ekmen, "Türkiye güçlü destinasyon çeşitliliğinin yanı sıra tarihi, kültürel varlıkları, turizmdeki konaklama altyapısı ve hizmet kalitesi açısından rekabet avantajı oldukça güçlü bir ülke. 2025 hedeflerine ulaşmak için bu avantajı stratejik şekilde kullanmalıyız” dedi.

Türkiye’nin yabancı turist kaynaklı kişi başı gecelik geliri artırma hedefine de dikkat çeken Ekmen, 2017'de 75 dolar olan bu gelirin 2024'te 108 dolara çıktığını hatırlattı. Hasan Ekmen, “Veriler gösteriyor ki, bu sene ise ilk çeyrekte 116 dolara çıkmış. Bunun turizm gelirine oldukça olumlu yansıyacağından şüphemiz yok” dedi.

Deneyim odaklı turizm, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin yeni dönemde seyahat endüstrisinde dikkat çekeceğini belirten Hasan Ekmen, dijitali iyi kullanan, yerel değerlerle entegre ve otantik deneyim sunan markaların öne çıkacağını ifade ederek, "Türkiye’nin geleneksel misafirperverliği, bu kişiselleştirme trendine entegre olduğu için büyük bir rekabet avantajı doğurabilir” dedi.