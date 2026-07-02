AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Financial Times gazetesinde yayımlanan yazısını sert sözlerle eleştirdi. Yayman, 'Siyasi mücadele yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir.' dedi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İngiliz gazetesi Financial Times'ta kaleme aldığı yazıya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özel'in yazısında Türkiye'yi uluslararası kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya yönelik bir söylem benimsediğini savunan Yayman, bunun sorumlu siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.

'Çok açık söylüyorum Sayın Özgür Özel, tarihin yanlış tarafındasınız.' diyen Hüseyin Yayman, iktidar olmanın yolunun 'küreselci lobilerden destek aramak değil, milletin gönlünü kazanmak' olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE'NİN İÇ MESELELERİ YABANCI MEDYADA TARTIŞILMAMALI'

Yayman, Türkiye'nin iç siyasi tartışmalarının yabancı medya aracılığıyla uluslararası aktörlerin gündemine taşınmasının ülkenin itibarına zarar vereceğini belirterek, 'Siyasi mücadele, yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir.' dedi.

Türkiye'nin geleceğine yön verecek olanın yabancı gazeteler ya da yabancı başkentler değil, milletin iradesi olduğunu vurgulayan Hüseyin Yayman, devletin güvenliği, milletin itibarı ve ülkenin uluslararası saygınlığının günlük siyasi tartışmalara konu edilmemesi gerektiğini ifade etti.

'MİLLETİMİZ BU TAVRI NOT ETMİŞTİR'

Açıklamasında Özgür Özel'i eleştirmeyi sürdüren Yayman, dışarıdan destek arayarak değil, milli iradeye güvenerek güçlü ve bağımsız bir Türkiye inşa edilebileceğini savundu. Yayman, 'Sayın Özel, siz bu anlayış ve politik söylemle iktidar olmayı çok beklersiniz. Milletimiz bu tavrınızı not etmiştir.' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bizim vizyonumuza erişemez. Yabancı basın mensuplarından medet umanlar bizi anlayamaz.' sözlerini de hatırlatan Yayman, milli iradeye dayalı siyasetin önemine vurgu yaptı.