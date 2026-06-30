MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda NATO'daki stratejik konum, savunma sanayii ve denizcilik politikalarına değindi. Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel güvenlik gelişmeleri, NATO Zirvesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolü, askeri hastaneler ve denizcilik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, uluslararası sistemin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğünü belirterek, bölgesel krizlerin ve diplomatik girişimlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi. Bölgedeki barış arayışlarının önemine işaret eden Bahçeli, bazı aktörlerin bu süreçleri sekteye uğratmaya çalıştığını savundu.

'TÜRKİYE, NATO'DA BELİRLEYİCİ BİR AKTÖRDÜR'

Konuşmasında yaklaşan NATO Zirvesi'ne değinen Bahçeli, Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik konumuna vurgu yaptı. Türkiye'nin NATO açısından jeopolitik önem taşıdığını ifade eden Bahçeli, Türk ordusunun geçmişten bugüne ittifak operasyonlarında önemli görevler üstlendiğini söyledi. Bahçeli, NATO'nun Türkiye açısından 'kayıtsız şartsız bağlılık' anlamına gelmediğini belirterek, ittifak ilişkilerinin karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak güvenlik anlayışı temelinde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/EFRbrdcCq1 — MHP (@MHP_Bilgi) June 30, 2026

Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj veren Bahçeli, ordunun tarihsel mirasına dikkat çekti. Türk askerinin geçmişten bugüne vatan savunmasında önemli görevler üstlendiğini belirten Bahçeli, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı. Bahçeli, Türk ordusunun yalnızca askeri kapasitesiyle değil, tarihsel tecrübesi ve kurumsal yapısıyla da önemli bir güç olduğunu ifade etti.

ASKERİ HASTANELERİN YENİDEN AÇILMASI ÇAĞRISI

Konuşmasında askeri sağlık sistemine de değinen Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu.

Askeri tıbbın, savaş şartları ve operasyonel ihtiyaçlar açısından özel bir uzmanlık alanı olduğunu belirten Bahçeli, Mehmetçiğin sağlık hizmetlerinin askeri ihtiyaçlara uygun şekilde planlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişmelerine de değinen Bahçeli; KAAN, HÜRJET, KIZILELMA, AKINCI ve çeşitli milli savunma projelerinin Türkiye'nin caydırıcılığına katkı sağladığını söyledi. Bahçeli, savunma kapasitesinin yalnızca silah sistemleriyle değil, insan kaynağı, sağlık altyapısı ve lojistik imkanlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.