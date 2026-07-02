Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İpsala İlçe Teşkilatı'nın, Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen olağan genel kurulunda Av. Aybike Şimşek ilçe başkanlığı görevine getirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP İpsala İlçe Teşkilatı, düzenlenen olağan genel kurul ile yeni yönetimini belirledi. Tek listeyle gidilen seçimlerde delegelerin güven oyunu alan Av. Aybike Şimşek, MHP İpsala İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

Genel kurulda, yeni ilçe başkanının yanı sıra görev yapacak asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de netleşti.

Şimşek başkanlığındaki yeni dönemde ilçe teşkilatını yönetecek isimler; Hayrullah Usta, Hasan Dalga, Suat Durmuş, Enver Şenocak, Ahmet Kireç, Tolunay Filiz, Nurdan Dursun, Volkan Karaman, Hasan Dana, Simay Ercan, Engin Kabataş, Şenol Bakır, Yalçın Kılıç ve Ömer Turgay oldu.

Tebrikleri kabul eden yeni başkan Şimşek ve yönetimi, İpsala için çalışmalarına hız kesmeden başlayacaklarını belirtti.