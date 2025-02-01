Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Keşan Anafartalarspor Antrenörü Hayrettin Yıldız’ın görevinden istifa etmesinin ardından yarın başlayacak ikinci devre öncesi Antrenör Turan Yılmaz ile anlaştı.EDİRNE (İGFA) - Antrenör Turan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kasımpaşa, Eskişehirspor, Galatasaray ile birçok takımda futbol oynayan Turan Yılmaz, birçok amatör Kulüp ile Bayburtspor, Üsküdar Anadolu ve Rams Başakşehir Futbol Kulübü’nde antrenörlük yaptı.

Turan Yılmaz son olarak Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Anafartalarspor ile anlaştı.