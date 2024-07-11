Sanatın toplum üstündeki etkisini önemseyen ve buna ilişkin projelerde yer alan Tülay Çağlar Kadı , kendisine gelen olumlu tepkilerden oldukça memnun olduğunu belirtti. İSTANBUL (İGFA) - Vakıf üniversitelerinde sanat tasarım fakültelerinde uzmanlık alanında eğitimcilik yapan Tülay Çağlar Kadı yayın yönetmeni ve gazete yazarıdır. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri mezuniyetinin ardından Sanat Tasarım lisansını, Tarih alanında yüksek lisansla birleştirmiştir. Ulusal ve yerel bağımsız medya platformlarında sürekli, güncel yayınlar oluşturmaktadır.

Genç sanatçıları destekleyen projelerin yanı sıra ülkemizi yurt dışında temsil eden sanatçılarımızla ilgili projeleri desteklemektedir. Anadolu’nun antik dönemden günümüze ulaşan sanat eserlerini ilişkin sayısız radyo kaydı ve gazetelerde yayınlanmış köşe yazıları mevcuttur. Güncel zamanda ise Anadolu’nun ikonografik sanat tarihine ışık tutan temsillerini okuyucularına aktarmaktadır.

İlk Çağ Anadolu Medeniyetlerine ilişkin hazırladığı Anadolu'da Antik Sanat İzleri konulu eserinin ardından Erken Dönem Türk Sanatı ve Artuklu Sanat Tarihini kitaplarını oluşturmuştur. Tülay Çağlar Kadı evli ve iki çocuk annesidir.

Geçtiğimiz günlerde Tülay Çağlar Kadı basına “ Genç isimlere destek vermeye devam edeceğim . Kariyerimi daha iyi yerlere getirmek için çalışacağım. Sevenlerimin destekleriyle daha motive oluyorum” dedi.