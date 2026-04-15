Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun son toplantısında 117 dosya mevzuata aykırı bulundu. Hileli modem satışları mercek altına alınırken, yasa dışı bahis reklamı yapan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kurul, 49,7 milyon liralık idari para cezası uyguladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 368'inci toplantısında tüketiciyi yanıltan reklam ve uygulamalara karşı önemli yaptırımlar uyguladı.

Toplantıda görüşülen 132 dosyadan 117'si mevzuata aykırı bulunurken, toplam 49 milyon 874 bin 780 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca bir dosya hakkında tedbiren durdurma kararı alındı.

Kurul, özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen hileli modem satışlarına yönelik incelemelerini derinleştirdi. Yapılan tespitlere göre bazı kişi ve firmalar, kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtarak tüketicilere 'modem arızalı' veya 'yetersiz' şeklinde gerçeğe aykırı bilgiler verdi. Bu yöntemle yüksek fiyatlı satışlar yapıldığı, bazı durumlarda ürünlerin hiç gönderilmediği ya da vaat edilen özellikleri taşımadığı belirlendi. Tüketicilerin iade taleplerinin de karşılanmadığı ve ciddi mağduriyetler oluştuğu ifade edildi.

Reklam Kurulu, bu uygulamaların süreklilik arz eden bir haksız ticari faaliyet olduğuna hükmederek ilgili firmalar hakkında idari yaptırım kararı aldı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları oldu. Yapılan incelemelerde, bu tür reklamlarla vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği belirlenen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verildi. Bakanlık, tüketicilerin aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.