Tüketici güven endeksi Temmuz'da yüzde 1,8 düşerek 83,5 oldu. Haziran ayında 85,1 seviyesindeydi. Veriler, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortak çalışması olan tüketici eğilim anketinden elde edildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu.

Tüketici Güven Endeksi'nin alt endeksleri ve değişim oranları Temmuz ayı tablosuna şöyle yansıdı: