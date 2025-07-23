Ticaret Bakanlığı, Çin, Mısır ve Rusya’dan ithal edilen çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film (BOPP film) için dampinge karşı kesin önlemler getirdi. Oranlar firmalara göre yüzde 12,85’ten yüzde 62,94’e kadar değişiyorANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli “çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film (BOPP film)” ithalatına yönelik damping soruşturmasını tamamladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2025/19) ile dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe girdi.

DAMPİNG VE ZARAR TESPİTİ

Bakanlık tarafından yürütülen soruşturma, 3920.20.21.00.19 gümrük tarife pozisyonu altındaki BOPP filmin dampingli ithalatının yerli üretimde zarara yol açtığını ortaya koydu.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ticaret Bakanı’nın onayı ile şu önlemlerin uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre;

Söz konusu tebliğe göre, gümrük idareleri, belirtilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde, CIF bedel üzerinden bu oranlarda dampinge karşı önlem tahsil edecek.

Önlemler, 5 yıl süreyle geçerli olacak ve nihai gözden geçirme soruşturması başlatılırsa bu süre uzayabilecek.