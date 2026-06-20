Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla Ankara'da bir ilke daha imza attı. Yüzde 75 hibeli olarak verilen 'Buzağı Büyütme Yem Desteği' kapsamında 25 ilçedeki 2 bin 200 yetiştiriciye toplam 40 bin torba yem dağıtıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıktan tarıma kentin dört bir yanında çiftçiye dokunan desteklerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Her daim kırsaldaki üreticinin ve yetiştiricinin yanında olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara'da bir ilke daha imza atarak yüzde 75 hibeli 'Buzağı Büyütme Yemi' desteğini verdi.

Zengin mineral, vitamin ve proteinli yemler, buzağı için özel olarak üretilirken aynı zamanda da yetiştiricileri ekonomik olarak rahatlattı.

Kentte ilk kez hayata geçen destekten, 25 ilçedeki 2 bin 200 yetiştirici yararlandı ve toplamda 40 bin torba yem dağıtıldı.