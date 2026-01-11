Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği'nde genlerle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda çay eşliğinde gençlerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, onlarla tecrübelerini paylaşarak, gençlere yönelik hizmetlere dair istişarelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Yerel yönetim hizmetlerini hayata geçirirken gençlere ayrı bir önem ve öncelik veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle sık sık bir araya gelerek talep ve önerilerini bizzat dinlemeye ve onlarla tecrübelerini paylaşmaya da özen gösteriyor.

Başkan Büyükkılıç, gençlerle yaptığı buluşmalar kapsamında bu kez TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği'nde gençlerle bir araya geldi. Büyükkılıç'a gençlerle buluşmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Taha Tunç ile TÜGVA Kayseri İl Başkanı Vefa Bayırbaş eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği önünde gençler tarafından meşalelerle karşılandı.

Gençlerle sıcak ve samimi bir ortamda çay eşliğinde sohbet eden Başkan Büyükkılıç, gençlere kendilerini donanımlı şekilde yetiştirmeleri yönünde önemli tavsiyelerde bulunarak, her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını vurguladı.

Gençlerin talep ve önerilerini de dinleyen Büyükkılıç, 'Bize düşen destek vermektir, fırsat vermektir, iş birliği yapmaktır. Sonrasında kendiniz bilinçli ve şuurlu bir şekilde yetişmeye başlayınca önünüz kesilmez, kendinizi aşar, yol almaya başlarsınız' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemin de altını çizerek, genç dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gençleri desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Kayseri belediyeciliğinin de takdir gördüğüne değinen Büyükkılıç, hizmet etme gayretlerini sürdüreceklerini söyledi.

TÜGVA Kayseri İl Başkanı Vefa Bayırbaş ise Başkan Büyükkılıç'a ziyaretlerinden ve gençlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, günün anısına gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.