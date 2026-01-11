Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 2025 yılı içerisinde raylı sistem duraklarında ve tramvaylarda unutulan, sahiplerine ulaşılamayan ziynet eşyalarını nakde çevirerek yaklaşık 185 bin TL tutarındaki geliri Kansere Karşı Birlikte Derneği'ne (KANKA) bağışladı. Anlamlı bağış, hem sosyal sorumluluk bilincine hem de toplumsal dayanışmaya örnek oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Bağış süreciyle ilgili konuşan Kayseri Ulaşım A.Ş. Raylı Sistemler İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların titizlikle muhafaza edildiğini belirterek şunları söyledi: 'Tramvaylarımızda ve istasyonlarımızda unutulan tüm eşyalar kayıt altına alınıyor ve yapılan araştırmalara rağmen sahiplerine ulaşılamayan ziynet eşyaları yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından nakde çevrilmektedir. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde elde edilen yaklaşık 185 bin TL tutarındaki gelir, kansere karşı mücadele eden KANKA Derneği'ne bağışlanmıştır. Amacımız, emanet bilinciyle hareket ederken aynı zamanda toplumsal fayda sağlayacak bir iyiliğe vesile olmaktır' dedi.

Bağışın teslim edildiği Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ise yapılan desteğin önemine dikkat çekerek, 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin derneğimize yaptığı dördüncü bağış bu. Oldukça düşünceli ve vefalı bir yaklaşım. Sahiplerine ulaşılamayan emanetlerin bu şekilde değerlendirilmesi, tedavi gören çocuklarımız için büyük bir destek anlamı taşıyor. Yapılan bağışla hem çocuklarımızın tedavi süreçlerimize hem de sosyal destek projelerimize katkı sağlanıyor. Kurumlar arası bu tür iş birlikleri, toplumda dayanışma ve umut duygusunu güçlendiriyor' diye konuştu.