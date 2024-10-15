Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 16 Ekim “Dünya Gıda Günü” münasebetiyle çeşitli açıklamalarda bulunarak insanların sağlığını tehdit eden taklit ve tağşişli gıdalar ile hileli gıdalara dikkat çekti.ANKARA (İGFA)- Hileli gıdaların insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaştığını belirten TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, FAO Dünya Gıda gününün temasını daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı olarak belirlediğini, ancak güvenilir gıdaya erişmede yaşanılan sorunların daha iyi bir geleceği tehdit altına aldığını söyledi.

Bakanlığın gıda tebliğlerinde önemli yenilikler yapmış ve hileli gıdalara karşın "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" başlatmış olsa da hileli gıda ahlaksızlığının ve gıda sahtekârlığının korkunç boyutlara ulaştığını görüldüğünü kaydeden Çelik, "Özellikle zeytinyağı, bal, baharatlar gibi girdi maliyetleri yüksek ürünlerde ve et ve süt ürünleri gibi hızlı tüketilen ürünlerde hile ve taklitli ürünlere daha sık rastlıyoruz. Sahte bal, kıymada tavuk taşlığı, zeytinyağında tohum yağı, tereyağında bitkisel yağ, gıdada tekstil boyası kullanılması, gıdaya ilaç etken madde katılması, domuz eti kullanımı, dana etinde eşek eti, kaşarda nişasta, pul biberde boya ve bunun gibi hileli gıdaları piyasaya sürmek tam manasıyla sorumsuzluktur, ahlaksızlıktır, insanların canına kast etmektir “ diye konuştu.

Çelik, halkın sağlığı ile oynayanlara en ağır cezaların uygulanması gereğine işaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit, tağşiş ve hileli gıda üreten firmaları markasına bakmadan resmi sitesinde yayınlanmasının tüketiciler açısından son derece olumlu bir hizmet olduğuna vurgu yapan Çelik, “Bakanlığımızın Taklit ve hileli gıda listelerinin firma ve marka gözetmeden anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşması tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu manada Sayın İbrahim Yumaklı’nın şahsında Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çelik, tüm vatandaşların birer tüketici olarak gıda denetim sürecinin içerisinde olması gerektiğine işaret etti.