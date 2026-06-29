Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, günün ilk saatlerinde gittiği Kaynarca'da adım adım dolaştı, vatandaşa kulak verdi.

SAKARYA (İGFA) - Trakya Birlik Yağlı Tohum deposunu ziyaret eden Alemdar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday ve arpa alımının ilk gününde çiftçilere 'Harmanınız bereketli olsun' dileklerini iletti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammed Ali Pulat, TMO Adapazarı Baş Müdürü Dursun Esen, Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, Kaynarca Yağlı Tohumlar Başkanı Ayhan Demirhan'ın yer aldığı ziyarette çiftçilerle görüştü.

Daha sonra 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programında ilçe halkıyla buluşan Alemdar, bölge sakinlerinin ilçeye dair taleplerini dinledi, görüşlere kulak verdi ve notlarını bizzat sahada alarak gerekli talimatları verdi.

Başkan Alemdar, Kaynarca'yı tarihi dokusuna, kültürüne uygun şekilde yeniden inşa etmek için görev süresi boyunca attıkları önemli adımları anlatırken Aziz Duran Parkı ve Kaynarca Spor Salonu hakkında konuştu.

Park projesinin daha ilk günden bölgedeki sosyal dokuyu değiştirdiğini, yakında tamamlanacağını ifade ettiği spor salonu projesiyle bölgedeki binlerce çocuğun sporla, büyüyerek kendisini keşfedeceğini söyledi. Alemdar, önümüzdeki süreçte ilçenin yeniden inşası için vatandaşın talepleri doğrultusunda önemli adımlar atılacağını ifade etti.

Programa SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammed Ali Pulat, Kaynarca Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Zeynur Özel, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurcan Yüksel Akkurt, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Sözer, Muhtarlar Derneği Başkanı Şafak Altıntaş, Kaynarca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Ay, meclis üyeleri, muhtarlar, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, mahalle başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'İLÇEYİ YENİDEN İNŞA EDECEK ADIMLARI BİRLİKTE ATACAĞIZ'

Başkan Alemdar, 'Hayat, beklentilerimiz, hedeflerimiz ve hayallerimiz doğrultusunda şekilleniyor. Bizler de daha güzel bir gelecek, daha yaşanabilir bir şehir ve çocuklarımıza daha iyi şartlar bırakabilmek için çalışmak zorundayız. Tıpkı geçmişte büyüklerimizin bu toprakları bizlere emanet etmek için verdiği mücadele gibi, bugün de şehrimizi ve ilçemizi daha güçlü, daha gelişmiş ve daha sosyal bir yapıya kavuşturmak için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yeşili koruyarak, Kaynarca'mızın mazisini, kültürünü yaşatarak ilçemizi yeniden inşa edecek adımları hep birlikte atacağız.' dedi.

Kaynarca Muhtarlar Derneği Başkanı Şafak Altıntaş: 'Yusuf Başkanımız, hiçbir zaman Kaynarca'yı hizmetten mahrum bırakmadı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kaynarca'yı yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. İnanıyorum ki güzel müjdeler ve sözlerle ilçemizi daha da güzelleştirecek, ilçemize yeni hizmetler kazandıracaksınız' ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar'ın katıldığı vatandaş buluşması soru-cevap programı, çay sohbeti ve fotoğraf çekimiyle son buldu.