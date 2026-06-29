İzmir'de Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çalışma yürütülüyor.

İZMİR (İGFA) - Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan Evleri çevresine kadar ulaştı.

Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 6 ekip ile çevre ilçelerden sevk edilen ekiplerin de aralarında bulunduğu toplam 30 ekip ve onlarca su tankeriyle müdahale ediliyor.

Orman ekipleri de havadan ve karadan yürüttükleri çalışmalarla yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.