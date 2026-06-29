Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilere destek olmak amacıyla başlattığı hibe programına başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihinin 17 Temmuz'a uzatıldığı Program kapsamında, NPK'lı Sıvı Organomineral Gübre, Arpa Tohumu ve Buğday Tohumu ile Beşli Karışım Yem Bitkisi Tohumu ve Süt Otu (Ryegrass) Tohumu başvuruları üreticilerden gelen talep üzerine 17 Temmuz'a uzatıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik, üreticilere her alanda destek olmaya devam ediyor.

Başvuruların 30 Haziran'da tamamlanacak olan 'Destek Bizden, Hasat Sizden' sloganıyla başlatılan yeni hibe programı kapsamında arpa ve buğday üreticileri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile zeytin, kiraz, erik, üzüm, şeftali, kayısı, badem, ceviz, antep fıstığı, kestane gibi ağaçları bulunan çiftçilere önemli destekler sağlanacak. Haziran ayı başından itibaren başvuruların alınmaya başlandığı hibe programında son başvuru tarihi, 17 Temmuz'a uzatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Destek Bizden, Hasat Sizden' ilkesiyle çiftçiye sunacağı destekler şöyle:

Arpa ve Buğday Tohumu Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık olan toplam arazi varlığı 50 dekarı geçmeyen ve boş ya da tek yıllık bitki ekeceğini beyan ettiği arazisi en az 5 dekar olan üreticiler faydalanabilecek

Beşli Karışım Yem Bitkisi Tohumu veya Süt Otu Tohumu Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık en az 5 dekar boş ya da tek yıllık bitki ekecegini beyan ettiği arazisi olan ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınmış 2026 üretim yılına ait büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığını gösteren belgelerinde en fazla 25 büyükbaş veya 250 küçükbaş hayvan varlığı olan üreticiler faydalanabilecek.

Gübre Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık olan toplam arazi varlığı 25 dekarı geçmeyen, ekili ve dikili arazilerinin toplamı 1 ile 25 dekar arasında olan üreticiler faydalanabilecek.

Tüm hibe başvuruları için 2026 yılına ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) veya Çiftçi Belgesi zorunluluğu bulunuyor. Yem bitkisi tohumu desteği için ayrıca 2026 yılına ait Küçükbaş / Büyükbaş Hayvan Varlığını Gösterir Belge de istenecek. Haziran ayında başlayacak olan başvurular, 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.