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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ü.B.A. ile araçta yolcu olarak bulunan K.D. yaralandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Ü.B.A. idaresindeki 81 FA 874 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yol kenarındaki korkuluklara çarpıp durabildi.

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