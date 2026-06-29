Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Konuralp mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Ü.B.A. idaresindeki 81 FA 874 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yol kenarındaki korkuluklara çarpıp durabildi.
Kazada sürücü Ü.B.A. ile araçta yolcu olarak bulunan K.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.