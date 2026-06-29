Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2025 yılında gerçekleştirdiği 245 operasyonda piyasa değeri yaklaşık 454 milyon TL olan 16,6 milyon adet kaçak ve sahte tıbbi malzeme ile ilaç niteliğindeki ürünü ele geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Gümrükler Muhafaza ekipleri, halk sağlığını ve ülke ekonomisini tehdit eden tıbbi malzeme kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin ülkenin ekonomik güvenliği, kamu düzeni ve toplum sağlığının korunması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle sahte ve kaçak tıbbi ürünlerin halk sağlığı açısından oluşturduğu riskler, yerli üretime verdiği zarar, sağlık turizmi gelirlerine etkisi ve kamu gelirlerinde neden olduğu kayıplar nedeniyle tıbbi malzeme kaçakçılığına karşı etkin mücadele yürütüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 245 operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 454 milyon TL olan 16,6 milyon adet kaçak ve sahte tıbbi malzeme ile ilaç niteliğindeki eşya ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ülkemizin ekonomik güvenliğini, kamu düzenini ve toplum sağlığını korumak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev yaparak kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.



Bu kapsamda, tıbbi malzeme kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri;: pic.twitter.com/OyoxQYttWn — Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (@muhafaza_gm) June 29, 2026

Kaçakçılık yöntemlerinin tespit edilmesine yönelik risk analizlerinin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, sektör temsilcileriyle iş birliği içinde gümrük muhafaza personeline yönelik teknik bilgi ve farkındalık artırıcı eğitim programları düzenlendiği kaydedildi. Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın eğitim, denetim ve operasyon kapasitesinin güçlendirilerek kaçakçılığın her türüne karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.